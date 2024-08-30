Платформа VOX стала эксклюзивным оператором рекламы на площадках АНО «Национальные приоритеты»

AI-Vision платформа VOX, входящая в состав AdTech-экосистемы Hybrid, и АНО «Национальные приоритеты» заключили соглашение об эксклюзивном сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

С сентября 2024 г. VOX станет единственным партнером, через которого можно будет запускать рекламные кампании на порталах «Национальные проекты России» и «Объясняем.рф». Их общая аудитория достигает 18 млн пользователей в месяц.

Помимо размещения рекламы на порталах государственного значения, для VOX станут доступны обезличенные данные о посетителях данных ресурсов. В ближайшем будущем в экосистеме Hybrid появится возможность таргетироваться на аудиторию сайтов «Национальные проекты России» и «Объясняем.рф».

Размещения будут обогащаться данными из Hybrid DMP в совокупности с аналитикой метрик внимания и ИИ-алгоритмами. Последние помогут качественно распознавать изображения и текст для глубокой категоризации статей, формирования таргетингов, персонализации креативов и их динамического подстраивания под контент ресурсов АНО «Национальные приоритеты».

На порталах государственного значения ограничено количество рекламных мест, что обеспечивает видимость креативов и меньшую конкуренцию. VOX специализируется на заметности рекламы и предлагает только яркие и просматриваемые места размещения на качественных площадках. Таким образом, совместная работа команд VOX и «Национальные приоритеты» позволит показывать посетителям сайтов полезную релевантную рекламу, а рекламодателям – стать заметнее.

Команды сосредоточены на создании имиджевого медиаресурса. Все размещения будут контролироваться на соответствие политики порталов. Например, нельзя будет размещать объявления о вредных для здоровья продуктах.

«Порталы «Национальные проекты России» и «Объясняем.рф» имеют свою специфику и требования со стороны пользователей на предмет качества и количества рекламы. Поэтому VOX, как обладатель крупнейшей In-image сети в России с качественными площадками, заметными форматами и фокусными плейсментами, готов обеспечить ресурсам «Национальные приоритеты» особый подход к показам и созданию умной и релевантной рекламы. VOX имеет возможность измерять восемь различных attention-метрик и будет постоянно отслеживать эти показатели, чтобы сделать рекламу не только эффективной для рекламодателей, но и более привлекательной для пользователей», — сказала CEO и Co-founder VOX Наталия Фролова.

«Нашим приоритетом стал выбор партнера, технологии и инфраструктура которого позволят продавать не просто баннерные места, а интегрировать наши порталы в brandformance-стратегию и имиджевые цели рекламодателей. VOX открывает для нас AdTech-экосистему Hybrid с доступом к собственным SSP, DSP и DMP. Экосистема закрывает все потребности маркетинговой воронки от медийной до перформанс-рекламы», — сказал директор по развитию «Национальные приоритеты» Григорий Новиков.