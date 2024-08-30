В «2ГИС» появились отзывы, подтвержденные транзакциями банков

«2ГИС» повышает достоверность отзывов — геосервис начал показывать отзывы и оценки компаний от пользователей, которые приобрели товар или услугу, и факт покупки дополнительно подтвержден банковской транзакцией.

Такие отзывы и оценки помогают выбирать организации на основе мнений реальных клиентов.

«При выборе компаний мы ориентируемся на мнения друзей — сервис давно умеет показывать их первыми — а также на мнения других пользователей, и здесь очень ценно знать, что это отзывы и оценки от людей, которые действительно имеют клиентский опыт, приобрели товар или услугу и поделились своими впечатлениями. Такие впечатления — отличная помощь в выборе, и теперь она доступна всем пользователям «2ГИС» в России», — сказала Анжела Дружинина, руководитель продуктового направления пользовательского контента «2ГИС».

В геосервисе уже доступны отзывы и оценки, подтвержденные транзакциями «Т-Банка», «Сбера», сервиса электронных чаевых «Нетмонет» и сервиса бронирования отелей «Отелло». Такие мнения пользователей «2ГИС» получает напрямую от партнёров — под каждым отзывом можно увидеть, из какого именно источника он получен.

Отзывы в «2ГИС», подтвержденные транзакциями из разных источников

Традиционно в лидерах по количеству отзывов и оценок находится сфера общепита. Сейчас в «2ГИС» больше половины (51%) оценок заведений от пользователей подтверждены транзакциями. Если считать вместе с отзывами — каждое пятое мнение об общепите в «2ГИС» получено от клиентов заведений, чьи покупки подтверждены транзакциями.

Пользователи и компании могут пожаловаться на любой отзыв в «2ГИС», в том числе на подтвержденный транзакцией — если считают, что он некорректен или не соответствует действительности. После этого в дело вступит служба модерации и проверит отзыв на соответствие правилам, цель которых — предоставить пользователям контент, который помогает выбирать компании и места. Ответить на отзывы, полученные через «Т-Банк», компании могут на платформе «Т-Банк отзывы».

Большое обновление в отзывах и оценках компаний уже доступно в мобильных приложениях «2ГИС» для iOS и Android, а также на сайте 2gis.ru.