«Чижик» прилетит с собственной доставкой

X5 Group, продуктовая розничная компания, объявляет о масштабировании онлайн-доставки из сети жестких дискаунтеров «Чижик». Заказывать товары онлайн можно в одноименном приложении торговой сети в AppStore и Google Play, а также в приложениях агрегаторов-партнеров Х5. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

В настоящее время к сервису подключено уже более 170 магазинов в различных административных округах Москвы и некоторых районах Московской области, но сейчас команда рассматривает расширение сервиса и в другие регионы России. Стоимость доставки составляет 199 руб. Время доставки в среднем составляет 1 час, в зависимости от удаленности адреса клиента от магазина. Максимальный вес заказа - 30 килограммов. Цены на товары в онлайн-канале идентичны ценам в магазинах «Чижик».

«Выход в онлайн – закономерный этап развития любого ритейлера. Мы всегда понимали важность присутствия во всех каналах, где покупателю удобно и доступно получать наши продукты. Однако для нас также важно, чтобы при этом экономическая модель доставки не сказывалась на цене товаров и качестве взаимодействия с потребителем», - отметил Илья Якубсон, управляющий директор сети жестких дискаунтеров «Чижик».

Заказы собирают сотрудники магазинов «Чижик». Доставка осуществляется курьерскими партнерами Х5 Доставка, которые уже работают с торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», а также агрегаторами.

В пилотном режиме сервис доставки для клиентов «Чижика» был запущен в марте 2023 г., и с тех пор было доставлено почти полмиллиона заказов. В структуре потребительских корзин сети преобладают товары собственных брендов. Также клиенты чаще всего покупают по несколько единиц каждого товара по привлекательной цене, что способствует высокому для сегмента экспресс-доставки среднему чеку – более 2200 руб.

Ценовая политика формата предполагает значительно более низкую стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем по рынку. Подход к ценообразованию основан на принципе «низкие цены каждый день», что означает постоянное поддержание как можно более выгодной для покупателей цены на весь ассортимент без проведения промо-акций. Ассортимент включает порядка 850 наименований продукции, более 500 из которых - собственные бренды, которые уже зарекомендовали себя у покупателей сети. В их число входят бренды «Светаево», «Вернер», «Щедрый Год», Greenola, Axl, Tafo и др.