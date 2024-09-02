«Контур.Диадок» поддержал пользователей, чьи сертификаты КЭП оказались недействительны ​

20 июля 2024 г. закончился срок действия аккредитации УЦ «Калуга Астрал». Об этом сообщило Минцифры России 24 июля 2024 г. Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», если удостоверяющий центр лишается аккредитации, сертификаты электронной подписи становятся недействительными. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Диадок» — сервис для электронного документооборота с контрагентами. Отправляйте акты, накладные, счета‑фактуры и другие документы без затрат на печать, доставку и хранение. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

С 21 по 23 июля 2024 г. клиенты сервиса «Контур.Диадок» могли обмениваться документами, используя сертификаты УЦ «Калуга Астрал». Документы, подписанные таким сертификатом, не будут иметь юридической силы. В спорной ситуации их нельзя представить в суд.

Опасаясь за легитимность документооборота пользователей, команда «Диадока» собрала данные по клиентам и предложила им подписать документы повторно, используя другой сертификат. Чтобы компенсировать потраченные документы, сервис ЭДО начислил организациям пакет исходящих документов — его можно использовать для подписания.

Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Контур.Диадок»: «Выбирая сервис ЭДО, клиенты ожидают, что оператор обеспечит юридически значимый документооборот. Именно поэтому мы внимательно следим за соблюдением всех требований законодательства и оперативно их поддерживаем. В этой нестандартной ситуации мы провели кропотливую работу, что позволило защитить интересы наших пользователей. Эта ситуация не должна сказаться на наших взаимоотношениях с ними, поэтому мы начислили бесплатный пакет для переподписания спорных документов».

Сейчас УЦ «Калуга Астрал» проходит повторную процедуру получения аккредитации. Чтобы бизнес-процесс не останавливался, а документы не потеряли юридическую силу, эксперты Контура советуют выпустить новый сертификат электронной подписи в любом аккредитованном УЦ или воспользоваться рекомендациями «Калуга Астрал».