«Контур.Диадок» поддержал пользователей, чьи сертификаты КЭП оказались недействительны
20 июля 2024 г. закончился срок действия аккредитации УЦ «Калуга Астрал». Об этом сообщило Минцифры России 24 июля 2024 г. Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», если удостоверяющий центр лишается аккредитации, сертификаты электронной подписи становятся недействительными. Об этом CNews сообщили представители «Контура».
«Контур.Диадок» — сервис для электронного документооборота с контрагентами. Отправляйте акты, накладные, счета‑фактуры и другие документы без затрат на печать, доставку и хранение. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».
С 21 по 23 июля 2024 г. клиенты сервиса «Контур.Диадок» могли обмениваться документами, используя сертификаты УЦ «Калуга Астрал». Документы, подписанные таким сертификатом, не будут иметь юридической силы. В спорной ситуации их нельзя представить в суд.
Опасаясь за легитимность документооборота пользователей, команда «Диадока» собрала данные по клиентам и предложила им подписать документы повторно, используя другой сертификат. Чтобы компенсировать потраченные документы, сервис ЭДО начислил организациям пакет исходящих документов — его можно использовать для подписания.
Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Контур.Диадок»: «Выбирая сервис ЭДО, клиенты ожидают, что оператор обеспечит юридически значимый документооборот. Именно поэтому мы внимательно следим за соблюдением всех требований законодательства и оперативно их поддерживаем. В этой нестандартной ситуации мы провели кропотливую работу, что позволило защитить интересы наших пользователей. Эта ситуация не должна сказаться на наших взаимоотношениях с ними, поэтому мы начислили бесплатный пакет для переподписания спорных документов».
Сейчас УЦ «Калуга Астрал» проходит повторную процедуру получения аккредитации. Чтобы бизнес-процесс не останавливался, а документы не потеряли юридическую силу, эксперты Контура советуют выпустить новый сертификат электронной подписи в любом аккредитованном УЦ или воспользоваться рекомендациями «Калуга Астрал».