Пользователи «VK Видео» могут привязать клипы к горизонтальным роликам

«VK Видео» представила новую функцию. Авторы могут связывать короткие клипы с длинными видео и наоборот. Это позволяет создавать тизеры для основного контента и дополнительно продвигать его. Об этом CNews сообщили представители VK.

Автор может прикрепить короткий ролик к длинному видео в режиме редактирования на экране загрузки. Появилась кнопка «Привязать клип», которая позволяет выбрать до трех коротких видео. Функция доступна и для опубликованного контента через кнопку «Редактировать». Объединять можно только свой собственный контент.

После привязки клипа к горизонтальному видео в описании короткого ролика появится кнопка, позволяющая перейти к полной версии. Зритель сможет нажать на нее и посмотреть длинный ролик. При необходимости видео можно отвязать в любой момент на экране редактирования. Если прикрепленное горизонтальное видео будет удалено, ссылка на него в клипе исчезнет.

Новый инструмент дает авторам возможность расширить дистрибуцию контента, улучшить взаимодействие с аудиторией и продвигать свои работы на дополнительной площадке. Функция доступна в веб-версии «VK Видео», в основном приложении VK на устройствах с Android и iOS. В будущем планируется интеграция этой технологии и в мобильное приложение «VK Видео».