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Решения билайн для быстрой организации связи в офисе можно протестировать бесплатно

билайн бизнес предлагает бесплатно протестировать услуги для быстрой организации связи в офисе – улучшение мобильного покрытия, быстрые включения интернет с резервированием и Wi-Fi с расширенными возможностями для бизнеса.

Период тестирования составит 14 календарных дней, далее включается тарификация. Если услуга не подойдет, от нее можно отказаться без оплаты.

MultiSim – беспроводной интернет

Услуга Мультисим используется для организации быстрого интернет-соединения с «горячим» резервированием. С его помощью решается вопрос подключения к сети без использования провода. Очень востребовано в ритейле, для быстрого разворачивания торговых точек, или если есть лишь один провайдер, предлагающий проводное подключение к интернету по невыгодным условиям.

Мультисим оборудование внешне выглядит как обычный маршрутизатор, в который устанавливается несколько SIM-карт разных операторов. Возможно использование сигнала от каждой карты по очереди, в зависимости от того, какой в данный момент сильнее, или объединение нескольких сигналов от сим-карт в один канал передачи данных.

В обоих случаях заказчик получает стабильное интернет-подключение со статическим IP-адресом (что особенно удобно для настройки внутренних систем клиента).

Быстрая организация улучшения покрытия мобильной связи

Но возможна и другая ситуация, при которой у бизнеса есть интернет, но нет устойчивого сигнала мобильной связи. Например, при работе в крупных торговых центрах, в цокольных помещениях или зданиях с массивными стенами.

На помощь придет услуга «Улучшение покрытия» от билайн бизнес с устройствами Сота и Сота ПРО. При подключении к интернет-сети они создают надёжное покрытие 4G. Установка ПРО версии возможна даже на улице, благодаря степени защиты IP 66, что позволит вам обеспечить мобильной связью не только помещения внутри, но и территорию вокруг.

Wi-Fi для посетителей

Кроме сети необходимой для непосредственной работы предприятия, бизнес заботится о своих посетителях. Услуга гостевого Wi-Fi давно стала стандартом в сфере услуг, особенно в том случае, если клиенты проводят много времени в вашем заведении.

Помимо того, что «Управляемый Wi-Fi» от билайн бизнес положительно влияет на лояльность пользователей, с его помощью можно закрывать и другие бизнес задачи. В этом поможет личный кабинет, в котором можно менять страницу авторизации, запускать рекламные кампании, настраивать способ идентификации и задавать индивидуальные параметры для разных точек доступа.

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