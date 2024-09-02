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Родители Якутии смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн

МТС запустила новый функционал в сервисе Кто/Где: теперь в нем можно настраивать геозоны и push-уведомления. С их помощью родители могут получать сообщения, например, когда дети приходят в школу или возвращаются домой. Сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Кто/Где» — сервис, который дает возможность пользователям в режиме реального времени узнавать о местоположении своих близких, даже при нестабильной работе GPS. Приложение доступно бесплатно для пользователей всех операторов на iOS и Android, а новый метод получения данных по базовым станциям и Wi-Fi сетям уже внедрен в бета-формате.

Геозоны — это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Сервис работает на базе алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять местоположение с точностью до 21 метра.

Приложение получает данные не только от привычных спутниковых систем, но и от базовых станций, что помогает определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

«Мы запустили новые функции с целью сделать приложение максимально удобным и полезным для родителей, которым необходимо понимать, где находятся их дети, и быть уверенными в их безопасности. Приложение позволяет получать уведомления о нахождении близких в определенных локациях, что особенно актуально с приходом нового учебного года, когда дети без сопровождения взрослых ходят в школу, кружки, гуляют с одноклассниками», — отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Сервис был запущен в марте 2024 г. в рамках бета-версии. За короткий срок среднемесячное число пользователей приблизилось к отметке 100 тыс. человек. Более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют сервис четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00.

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