«Звук» запустил новый большой раздел для детей и родителей

HiFi-стриминг «Звук» создал новый продукт в помощь родителям – «Звук Дети». Раздел доступен бесплатно в рамках подписки «Прайм» и открывается в один клик по кнопке прямо в главном меню приложения. «Звук» запустил сразу несколько нововведений: три уникальные волны детского радио для разных возрастов, учебники для школьников и отдельную вкладку с полезным контентом для родителей. Каталог с детскими аудиокнигами, песнями и подкастами серьезно дополнен новинками и эксклюзивами. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Звук».

«Звук» развивает приложение для самых разных аудиторий и стремится сделать его уникальным для каждого. Поэтому логичным шагом стал запуск нового детского раздела. «Звук Дети» поможет мамам и папам проводить время с детьми с большей пользой при меньших затратах сил и энергии.

В «Звук Дети» пользователю не нужно долго выбирать, что включить ребенку – можно сразу запустить волны детского онлайн-радио. Это три бесконечных эфира с контентом, который подается без пауз. Волны удобно разделены по возрастам аудитории: 0-3 года, 3-6 лет, 6-10 лет. У каждого эфира есть собственная программная сетка как на традиционном радио, свои редакционные рубрики и передачи. При этом добавлены преимущества современного стриминга: пользователь в режиме реального времени может добавить контент из эфира себе в коллекцию, а также лайкнуть его, чтобы слышать подобное чаще, или, наоборот, пролистнуть дальше. Детское радио от «Звук» включается на умных колонках Sber, а в перспективе будет доступно в приложении SberKids и в детском разделе онлайн-кинотеатра Okko.

Также в «Звук Дети» собрана большая коллекция сказок, подкастов и аудиокниг для обучения и развлечения. Многие из них представлены эксклюзивно, к примеру, истории от любимых героев Союзмультфильма. Одна из полезных рубрик –– «Сон», которая поможет уложить ребенка спать. Особое внимание в обновленном разделе уделяется подросткам. Для них создана целая инфраструктура с трендовыми проектами развлекательного и образовательного характера. Обучаться в «Звук Дети» можно в рубриках «Учимся» и «Лекции для школьников», где собраны не только книги и учебники из школьной программы, но и познавательные подкасты.

«Звук» также представил новый удобный подраздел «Для родителей», которому нет аналогов на рынке, с контентом о здоровье, образовании и комфорте в родительстве. Это, к примеру, интервью психологов, врачей, и даже календарь беременности с подборкой на каждую неделю ожидания малыша. Родителям не придется переживать, что ребенку в рекомендациях попадутся взрослые книги или подкасты – подраздел находится в отдельной вкладке.

Весь контент детского раздела в «Звук» доступен без интернета — можно загрузить все необходимое заранее и слушать из любой точки мира. Кроме того, в настройках приложения есть опция активации режима эксплисит (контент для взрослых), который исключит из воспроизведения контент «не для детских ушей» А чтобы ребенку было интереснее узнавать новое, в разделе его встретит симпатичный маскот – зверек «Звуш» с длинными ушами, который станет дружелюбным спутником в мире контента, таким же непосредственным, как сами дети.

«Чтобы поддержать родителей, развлечь детей и сделать их жизнь ярче, мы полностью переосмыслили детский раздел в «Звук». Мы еще больше сегментировали контент под разный возраст, уделив внимание и школьникам, и дошколятам, создали адаптивные под возраст радиопотоки, добавили больше проектов от звездных мам и пап, а также выделили отдельный блок специально для родителей. «Звук» стал еще более удобным и интуитивно понятным. Детям и родителям не придется тратить много времени на поиски нужного. Все это — лишь начало пути, а впереди еще больше возможностей», –– сказал генеральный директор HiFi-стриминга «Звук» Михаил Ильичев.

«В «Звук Дети» наш пользователь прежде всего ребенок. Именно у детей мы узнали, как сделать для них самый удобный и интересный сервис. Мы полностью изменили подход к работе с детским контентом в «Звук». Теперь мы говорим с родителями через детей и их потребности. А с детьми говорим на их языке, их персонажами, их музыкой», –– отметила продюсер детского направления HiFi-стриминга «Звук» Катя Кляйн.

Детский раздел будет постоянно обновляться и становиться удобнее для пользователей. Совсем скоро детские радиоволны объединит утреннее шоу с зарядкой и любимыми песнями из мультфильмов. Его ведущим станет улыбчивый маскот «Звуш», а в рубрики и передачи на радио смогут интегрироваться партнеры и амбассадоры детского бренда «Звук». Кроме того, в «Звук Дети» появится еще одна совершенно новая рубрика для изучения иностранных языков. Удобный аудиоформат позволит разгрузить глаза ребенка и начать учебный год без лишних стрессов. А для родителей станут доступны выпуски эксклюзивного подкаста «До звезды», в котором знаменитости будут делиться своим опытом родительства. Первыми героями станут писатель Александр Цыпкин и актриса Елизавета Боярская.

В будущем в «Звук Дети» появится виртуальный ассистент для ребенка, а также возможность проигрывать сказки голосом мамы с помощью технологий искусственного интеллекта. И больше интерактива для маленьких слушателей с системой развлекательных заданий, игр и достижений.