Aist принёс: в МФТИ разработают приложение для будущих родителей

Цифровое решение, предложенное студентами кафедры технологического предпринимательства МФТИ Ольгой Хамикоевой и Артемом Новопольским, объединяет рецензированный контент от ведущих врачей, а также инструмент эмоциональной поддержки: в приложении есть виртуальный помощник — чат-бот, который отвечает на вопросы будущих родителей. Мобильное приложение получило название Aist. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Приложение направлено на повышение осведомлённости о том, что происходит с плодом и будущей мамой в период беременности. По словам авторов проекта, студентов кафедры ТехПреда МФТИ Ольги Хамикоевой и Артема Новопольского, цифровой сервис Aist создан для формирования общей картины молодых людей об этом прекрасном периоде и для психологической адаптации семейных пар к рождению ребенка. Ни о каком вмешательстве искусственного интеллекта в практику родительства речь не идет.

«‎Конечно, нас поддерживают не все, это нормально, но многие. Главное, что стоит понять — мы не заменяем специалистов и экспертов из этой сферы, а являемся дополнительным инструментом, выполняющим функции поддержки и заботы. Несмотря на то, что контент заверен ведущими экспертами, все же рекомендуем обращаться к специалистам для решения затруднительных вопросов»‎, — сказала Ольга Хамикоева.

Согласно данным международного инновационного агентства Nesta, объем инвестиций в технологии для родителей (ParentTech) растет на 50% быстрее других отраслей (15% против 10% за период с 2011 по 2021 год) и достиг 20,8 млрд долларов. При этом аналитики прогнозируют, что вплоть до 2026 года сегмент покажет прирост ещё на 18%. Несмотря на высокий уровень коммерциализации цифровых сервисов для родителей, команда разработчиков из МФТИ преследует в первую очередь социальную миссию, поэтому сделала базовые функции бесплатными, в частности, наблюдение за размером и сроком плода, чат с виртуальным помощником с лимитированным количеством сообщений, часть экспертного контента. Остальной контент и полный доступ к чату авторы проекта планируют предоставлять пользователям по подписке.

«‎При проведении проблемных интервью девять из 10 девушек говорили о том, что им не хватает эмоциональной поддержки от близких людей, поэтому хотелось бы кого-то, с кем можно поговорить даже глубокой ночью. Тогда мы решили сделать нашего Аиста — это искусственный интеллект внутри чата в приложении. Он поможет ответить на вопросы «А вдруг я стану плохой мамой?» или «Как быть, если у меня совсем нет опыта?», успокаивая девушку. Мужчинам же он сможет ответить на вопросы о том, что нужно знать будущему папе перед рождением ребёнка», — сказал Артем Новопольский.

До конца года команда разработчиков из МФТИ планирует выпустить первую версию приложения, а также принять участие в нескольких грантовых конкурсах.