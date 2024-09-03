«Лента» запустила омниканальную платформу для клиентов

«Лента», мультиформатная розничная сеть, завершила процесс объединения сайтов и мобильных приложений торговой сети и сервиса собственной доставки. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

«Лента» создала омниканальную платформу для клиентов. Компания объединила сайты и приложения сервиса доставки и торговой сети. Покупатели могут ознакомиться с ассортиментом конкретного магазина, получить информацию о наличии того или иного товара и выбрать любимые категории для кешбэка в личном кабинете. Единый сайт и единое приложение с удобным интерфейсом способны удовлетворить любую потребность пользователя, что создаёт бесшовный клиентский путь независимо от того, какой витриной он привык пользоваться.

Процесс слияния витрин шел поэтапно и стартовал с объединения мобильных приложений. Витрины доступны пользователям операционных систем iOS и Android. В июле торговая сеть завершила объединение сайтов компании и сервиса доставки. Теперь новый сайт находится на едином домене lenta.com.

Компания рассчитывает, что создание омниканальной платформы положительно скажется на операционной эффективности и улучшении клиентского опыта.

Директор по онлайн-бизнесу «Ленты» Соломон Кунин сказал: «Великолепный клиентский опыт – один из ключевых приоритетов стратегии развития «Ленты». В онлайне мы создаем его в том числе за счёт развития омниканальности, включающей в себя развитие торговой инфраструктуры и объединение сайтов и приложений для создания бесшовного клиентского пути. Запуская омниканальную платформу, мы ставили себе задачу внедрить изменения незаметно для миллионов пользователей приложений «Ленты», и я с гордостью констатирую, что эту задачу мы выполнили».

Мобильное приложение «Лента Онлайн» появилось в 2019 г., когда компания начала тестировать собственный сервис онлайн-доставки. В 2022 г. «Лента» запустила сайт online.lenta.com, посетители которого могли оформить самовывоз или заказать продукты. Параллельно с ними компания развивала сайт и мобильное приложение торговой сети, куда были интегрированы опции доставки и самовывоза.