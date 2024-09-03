МТС запустила более 150 базовых станций со «скоростным» диапазоном в Сургуте и пригородных поселках

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила модернизацию сети мобильной связи в Сургуте и Сургутском районе. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость интернета у горожан и гостей региона в среднем выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизацию провели более чем на 150 базовых станциях, расположенных на территории центрального, восточного, северо-восточного, северного промышленного и северного жилого районов Сургута. Скорость мобильного интернета выросла на проспекте Ленина, Мира, улице Университетской, Нефтеюганском шоссе, а также в парке «За Саймой», где любят отдыхать горожане. Емкость сети также увеличилась на территории Сургутского государственного университета, дошкольных и школьных образовательных учреждений, поликлиник, историко-культурного комплекса «Старый Сургут».

Качество связи улучшилось в районе градообразующих нефтегазовых компаний, промышленных и логистических центров, а также ГРЭС – крупнейшего производителя электроэнергии в стране. Обновление мобильной сети поможет персоналу использовать цифровые сервисы результативно и быстро, тем самым повысить скорость принятия решений во внештатных ситуациях.

Скорость мобильного интернета также выросла у жителей близлежащих к Сургуту поселков – в Белом Яру, Снежном, Солнечном, Дорожном и Барсово. Из поселка городского типа Барсово начинается маршрут на экотропу «ЧелоВечность» и популярный объект культурного наследия – урочище «Барсова гора», где выявлено большое количество памятников археологии, начиная с эпохи неолита.

«В Сургуте и его пригороде мы реализовали масштабный проект по рефармингу. Высвобождение старых частот под наиболее эффективные диапазоны помогло нам существенно увеличить емкость сети подвижной радиосвязи, а абонентам почувствовать заметное увеличение скорости мобильного интернета. Кроме того, это позволило нам расширить для пользователей доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию. Все это открывает новые цифровые возможности для югорчан, повышает комфорт и качество жизни, –сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.