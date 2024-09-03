В Москве запустился совместный проект «Московского постамата» и сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!»

В рамках проекта «Московский постамат» сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» внедрил станцию с пауэрбанками в устройство городской сети. Теперь взять «заряд» можно по пути, прямо в постамате. В планах реализовать еще 40 точек в столице. Уникальность совместного пилотного проекта в том, что взять пауэрбанк можно в любое время и при любых погодных условиях. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Бери заряд!».

«Сейчас у сервиса более 30 тыс. зарядных станций по всей России, и интеграция в «Московский постамат» — это шаг в более удобную инфраструктуру для горожан, чтобы человек мог взять пауэрбанк по пути, там, где захочет. Ему не надо будет заходить в ресторан или торговый центр, чтобы найти зарядную станцию», – сказал Степан Ермаченков, сооснователь сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!».

Первая зарядная станция интегрирована в «Московский постамат», установленный в парке «Музеон» в рамках ярмарки-фестиваля «Москва 2030. Территория будущего». Уже на этапе пилотного тестирования количество аренд превысило отметку в 250, что говорит о перспективах нового элемента городской инфраструктуры.

Городская сеть «Московский постамат» насчитывает свыше 900 устройств, которые установлены в многоквартирных домах, на придомовых территориях, в культурных и бизнес-центрах, на остановках, в библиотеках и домах культуры. За время работы проекта сервисом воспользовались свыше 50 тыс. пользователей - они совершили более 180 тыс. интернет-заказов из крупнейших маркетплейсов и сервиса аренды техники и инструмента. В скором времени у горожан появится возможность заказать книги из библиотеки, получить через постамат одежду и обувь из химчистки, а технику – из сервисного центра.