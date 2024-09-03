CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VK WorkSpace поможет компаниям перенести файлы, письма и календари из других сервисов

VK WorkSpace запустила инструмент для быстрого и бесшовного переноса данных компаний из сторонних сервисов: облачных хранилищ, почты, календаря и другие. Бизнесу доступна миграция из систем Google, Microsoft и других поставщиков — зарубежных и российских.

Компании смогут переносить данные до 20 тысяч пользователей за раз. После миграции в сервисах сохранится большинство привычных параметров, например, встречи в календаре, письма и систематизация документов в хранилище. Процесс происходит в фоновом режиме и не мешает работе команд.

Документы, таблицы и презентации автоматически конвертируются в привычные для работы форматы. Пользователи смогут редактировать их онлайн и управлять доступами внутри компании.

«Компаниям важно обеспечить стабильную работу внутренних сервисов и команд. Для того чтобы упростить процесс переноса данных, мы реализовали в VK WorkSpace простой и удобный инструмент миграции корпоративных систем. Это поможет бизнесу решить задачи безопасности и надежного хранения данных, не приостанавливая работу сотрудников», — сказал Михаил Чижиков, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

С владельца Qiwi требуют 22,4 миллиарда

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

В России умирает сотовая связь. В россиянах убили желание общаться голосом

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Погибли создатели популярного отечественного туристического онлайн-агрегатора

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS