VK WorkSpace поможет компаниям перенести файлы, письма и календари из других сервисов

VK WorkSpace запустила инструмент для быстрого и бесшовного переноса данных компаний из сторонних сервисов: облачных хранилищ, почты, календаря и другие. Бизнесу доступна миграция из систем Google, Microsoft и других поставщиков — зарубежных и российских.

Компании смогут переносить данные до 20 тысяч пользователей за раз. После миграции в сервисах сохранится большинство привычных параметров, например, встречи в календаре, письма и систематизация документов в хранилище. Процесс происходит в фоновом режиме и не мешает работе команд.

Документы, таблицы и презентации автоматически конвертируются в привычные для работы форматы. Пользователи смогут редактировать их онлайн и управлять доступами внутри компании.

«Компаниям важно обеспечить стабильную работу внутренних сервисов и команд. Для того чтобы упростить процесс переноса данных, мы реализовали в VK WorkSpace простой и удобный инструмент миграции корпоративных систем. Это поможет бизнесу решить задачи безопасности и надежного хранения данных, не приостанавливая работу сотрудников», — сказал Михаил Чижиков, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech.