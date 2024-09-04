Аналитика МТС: Китай обошел Египет и ОАЭ по популярности у россиян летом

МТС с помощью сервиса путешествий МТС Travel проанализировала поездки россиян за границу летом 2024 г. Согласно данным, Китай оказался на втором месте после традиционно востребованной Турции в рейтинге популярных направлений дальнего зарубежья. Турпоток в Поднебесную вырос на 75% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди стран дальнего зарубежья бессменным лидером по количеству поездок россиян остается Турция. В летнем сезоне 2024 г. почти половина, или 49%, всех путешествий в дальнее зарубежье были в эту страну. Китай оказался на втором месте по спросу у россиян – по итогам летнего сезона его доля в турпотоке в дальнее зарубежье составила 8%. За год страна обогнала по популярности такие курортные направления, как Египет и ОАЭ – в 2023 г. они занимали второе и третье место. По итогу лета 2024 г. Египет занял третью строчку – его доля составила 7%.

Топ-10 популярных стран дальнего зарубежья в летнем сезоне 2024 года

Среди десяти наиболее популярных направлений дальнего зарубежья, помимо Китая, активный рост продемонстрировал Таиланд – по сравнению с прошлым летом россияне путешествовали в страну на 63% чаще.

Спрос на летний отдых в Юго-Восточной Азии, к которой относится и Таиланд, в целом активно растет. За год количество поездок по этому направлению увеличилось на 72%. Самый существенный прирост по поездкам россиян этим летом был у Вьетнама, куда с февраля 2024 г. появились прямые рейсы. Благодаря упрощению логистики турпоток в страну подскочил в 3,7 раз в годовом сопоставлении. Как следствие Вьетнам поднялся с третьей на вторую строчку в топе популярных стран Юго-Восточной Азии, обогнав Индонезию. На первом месте – Таиланд, туда приходится подавляющее большинство (71%) поездок в регион.

Еще одним направлением дальнего зарубежья, куда россияне стали ездить активнее этим летом, стал Гонконг. По сравнению с прошлым летним сезоном спрос у туристов на отдых в Гонконге вырос почти вдвое (+91%).

Согласно данным сервиса МТС Travel, общий турпоток за границу летом 2024 г. вырос на 10% год к году. Доля поездок в страны дальнего зарубежья составила 56%, годовая динамика для этого направления – +14%. Менее выраженный рост у путешествий в страны ближнего зарубежья — на 4%.

Среди направлений ближнего зарубежья больше всего выросло число поездок в Белоруссию и Азербайджан – на 20% по сравнению с прошлым летом.

Почти треть (32%) всех поездок за границу летом совершили жители Москвы и Московской области. В топ-5 регионов-лидеров по путешествиям за рубеж вошли: Санкт-Петербург (9%), Краснодарский край (6%), Республика Татарстан (4%) и Свердловская область (3%).

За год активнее других стали путешествовать за границу жители Республики Дагестан (+46% поездок), Ростовской области, Ставропольского, Забайкальского и Приморского краев (+28%).

Методика

Исследование проведено сервисом путешествий МТС Travel на базе обезличенной Big Data МТС. Учитывались поездки за границу в летних сезонах 2023 и 2024 гг. Были проанализрованы поездки, завершившиеся в России. Не учитывались поездки длительностью менее двух дней и более 31 дня с целью исключить транзитные и нетуристические посещения стран. Исключены частотные поездки в одну и ту же страну.