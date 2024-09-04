Исследование «Яндекса»: половина россиян покупает продукты питания онлайн

По данным опроса «Яндекс Рекламы», в I полугодии 2024 г. половина опрошенных пользователей покупала продукты питания онлайн. При этом в онлайне 66% респондентов приобретали товары у тех же брендов, что и в офлайне. Особую популярность имели покупки через мобильные приложения — с их помощью в онлайне совершали заказы уже 80% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В среднем пользователи делали покупки в 2-3 разных онлайн-магазинах. При этом 38% из них — в магазинах с быстрой доставкой заказов. Так, доставкой до часа в этом году пользовались 39% респондентов, а доставкой до 30 минут — 31%. Это на 11 п.п. больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.

Виктория Лузгина, индустриальный лид категории FoodRetail в «Яндексе»: «Сегодня онлайн-продажи в сфере продуктов питания имеют большой потенциал для роста. Так, по нашим данным, за пределами мегаполисов почти половина потребителей все еще не пользуются доставкой питания на регулярной основе. Одна из возможностей привлечения этой аудитории для ритейлеров — развитие товаров под СТМ и привлечение местных производителей к их реализации. Потому как локальную продукцию в регионах выбирают на 13% чаще, чем в среднем по стране».

Так, в I полугодии 2024 г. 88% опрошенных покупали товары собственных торговых марок ритейлеров. Это на четыре процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2023 г. Регулярно — в каждой или почти каждой покупке товары СТМ покупают 33% пользователей.

Для половины пользователей основной критерий покупки товара СТМ — уверенность в качестве, 42% покупают такие товары из-за доверия составу, 40% остались довольны прошлой покупкой товаров бренда, для 37% решающим фактором стала доступность цены, а 22% покупают СТМ из-за знания торговой марки.