CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Исследование «Яндекса»: половина россиян покупает продукты питания онлайн

По данным опроса «Яндекс Рекламы», в I полугодии 2024 г. половина опрошенных пользователей покупала продукты питания онлайн. При этом в онлайне 66% респондентов приобретали товары у тех же брендов, что и в офлайне. Особую популярность имели покупки через мобильные приложения — с их помощью в онлайне совершали заказы уже 80% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В среднем пользователи делали покупки в 2-3 разных онлайн-магазинах. При этом 38% из них — в магазинах с быстрой доставкой заказов. Так, доставкой до часа в этом году пользовались 39% респондентов, а доставкой до 30 минут — 31%. Это на 11 п.п. больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.

Виктория Лузгина, индустриальный лид категории FoodRetail в «Яндексе»: «Сегодня онлайн-продажи в сфере продуктов питания имеют большой потенциал для роста. Так, по нашим данным, за пределами мегаполисов почти половина потребителей все еще не пользуются доставкой питания на регулярной основе. Одна из возможностей привлечения этой аудитории для ритейлеров — развитие товаров под СТМ и привлечение местных производителей к их реализации. Потому как локальную продукцию в регионах выбирают на 13% чаще, чем в среднем по стране».

Так, в I полугодии 2024 г. 88% опрошенных покупали товары собственных торговых марок ритейлеров. Это на четыре процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2023 г. Регулярно — в каждой или почти каждой покупке товары СТМ покупают 33% пользователей.

Для половины пользователей основной критерий покупки товара СТМ — уверенность в качестве, 42% покупают такие товары из-за доверия составу, 40% остались довольны прошлой покупкой товаров бренда, для 37% решающим фактором стала доступность цены, а 22% покупают СТМ из-за знания торговой марки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Оператор крупнейшей в Европе публичной сети Wi-Fi заплатит мизерную неустойку, но сэкономит 2 миллиона

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

«Яндекс» пообещал резкий рост цен на такси. Виноваты водители, которые не хотят возить пассажиров

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS