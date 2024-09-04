CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС обновила цифровой путеводитель по Владивостоку

МТС обновила виртуальный путеводитель от МТС Travel, с помощью которого гости смогут получить необходимую информацию для комфортного пребывания и интересного времяпрепровождения в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой гид содержит рекомендации для морского, культурного и гастрономического туризма, а также полезные советы для деловых путешественников. Гости города, как интересно и эффективно провести время на острове Русский, увидеть Владивосток с воды и с воздуха и куда съездить на «морские выходные». Путеводитель рассказывает не только о популярных достопримечательностях – Миллионке или Океанариуме, но и открывает небанальные маршруты и развлечения – яхтинг и серфинг, вертолетные экскурсии, поездки в гости к леопардам и на гребешковую ферму. Также обновлен и актуализирован гастрономический гид от МТС Travel, чтобы гости города смогли сориентироваться в многообразии блюд дальневосточной кухни.

«Восточный экономический форум уже стал визитной карточкой Приморья – ежегодно это грандиозное мероприятие собирает несколько тысяч гостей со всего мира. Участников форума ждет насыщенная деловая программа и серьезные рабочие задачи. Но не стоит забывать об отдыхе - в начале сентября Владивосток особенно прекрасен: ласковое море, живописные виды, вкуснейшие морепродукты. Столица Дальнего Востока сможет по-хорошему удивить даже тех, кто здесь был много раз. Чтобы гостям было проще ориентироваться в красотах и интересных развлечениях, мы обновили виртуальный путеводитель для гостей ВЭФ. Гид от МТС позволяет получить основную информацию о туристских объектах и узнать туристические «лайфхаки» всего лишь с помощью смартфона», - сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Абоненты МТС, прибывающие во Владивосток, получают приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель. Также воспользоваться гидом по прямой ссылке могут абоненты всех операторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

«Яндекс» пообещал резкий рост цен на такси. Виноваты водители, которые не хотят возить пассажиров

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Сбербанк пережил самую мощную в своей истории DDoS-атаку

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS