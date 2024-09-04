«Рег.ру» подключил десятый ЦОД в России

Облачный провайдер «Рег.ру» нарастил сеть центров обработки данных и подключил дата-центр уровня Tier III в Самарской области. Расширение сети позволит покрыть растущий спрос на облачные сервисы и обеспечить геораспределенность бизнеса.

Запуск нового ЦОДа является частью долгосрочной стратегии компании по постепенному расширению облачной инфраструктуры для удовлетворения потребностей клиентов и поддержания высокого уровня качества услуг. Новый узел расположен в технопарке «Жигулевская долина» в Тольятти.

С ростом спроса на цифровизацию, особенно среди МСП, бизнес все чаще обращается к облачным ресурсам как к гибкой и экономичной модели потребления. Новая локация позволит организовать дополнительное резервное копирование и построить отказоустойчивую инфраструктуру в независимых географически распределенных зонах доступности.

Новый дата-центр оснащен инженерной и сетевой инфраструктурой уровня Tier III. В вычислительных компонентах используются серверы с высокопроизводительными процессорами AMD Epyc, дисковая подсистема на NVMe-накопителях и каналы с пропускной способностью в 40 Гбит/с для внутренней связности.

«На данный момент у нас запущена сеть из десяти дата-центров уровня Tier III. Новый ЦОД — региональный. Мы приняли решение расширить географию за пределы Москвы и Петербурга, чтобы обеспечить высокую катастрофоустойчивость и диверсификацию рисков клиентских проектов», — отметил Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

«Рег.ру» регулярно обновляет технологический стек и развивает собственную инфраструктуру. Сегодня к компании подключено несколько российских ЦОДов, в том числе собственный дата-центр на территории особой экономической зоны «Технополис "Москва”».