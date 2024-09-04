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В пределах Садового кольца на Камчатке «МегаФон» включил 4G

Жители садовых товариществ под Елизово и Петропавловском-Камчатским получили доступ к мобильной связи 4G «МегаФона». Оператор модернизировал и запустил новые телеком-объекты в пригородах, где расположено несколько десятков СНТ. Теперь дачники и те, кто постоянно проживает в коттеджных поселках, могут звонить с помощью технологии VoLTE и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону LTE «МегаФона» под Елизово включены товарищества, расположенные в пределах Садового кольца — здесь сконцентрировано большое количество дачных участков, а территория стала точкой развития индивидуального жилищного строительства в регионе. Новое телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах частот, что обеспечивает оптимальную зону покрытия и высокую скорость мобильного интернета. Владельцы загородной недвижимости могут передавать данные на средней скорости 30 Мбит/с.

Новую базовую станцию инженеры оператора запустили также под Петропавловском-Камчатским, подключив к 4G несколько дачных товариществ и жилой микрорайон «Молодежный». Воспользоваться устойчивой мобильной связью смогут и туристы, приезжающие в регион — LTE-сигнал покрывает участок автотрассы от аэропорта «Елизово» до столицы региона.

«Мы проанализировали трафик с помощью инструментов big data и приняли решение о расширении сети четвертого поколения в этих локациях. Территория в районе Садового кольца и под Петропавловском пользуется высоким спросом у жителей, уставших от городского шума. Вместе с тем сегодня они рассматриваются как перспективные точки экономического и социального роста, где число активных абонентов будет увеличиваться», — сказала директор «МегаФона» на Камчатке Людмила Калашникова.

По данным «МегаФона», в месяц на территории дачных поселков пользователи на разговоры по смартфону суммарно тратят более 50 суток, а через мобильные устройства прокачивают 7,7 тыс. ГБ данных. Интернет-трафик увеличивается с пятницы по воскресенье — постоянные жильцы и приезжающие на участки на выходные расходуют мобильный интернет на 35% больше.

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