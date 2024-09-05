К сезону деловой активности «МегаФон» ускорил интернет в Кирове

«МегаФон» модернизировал телеком-объекты в Ленинском, Октябрьском и Нововятском районах Кирова. Скорость мобильного интернета стала выше на 20% в жилых кварталах, торговых центрах, а также вблизи учебных заведений города. Улучшения заметят порядка 100 тыс. кировчан. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора запустили дополнительный высокочастотный слой сети на базовых станциях в разных частях города. Такое решение применятся, чтобы оперативно нарастить скорость интернета при увеличении числа абонентов в определенных локациях. Например, в осенний период мобильный трафик растет в жилых кварталах, торговых объектах, средних и высших образовательных учреждениях.

«С началом учебного года и сезона деловой активности мобильный трафик кировчан в среднем вырастает на 10-15%. Мы заранее готовимся к увеличению объемов передачи данных – строим новые объекты связи и модернизируем существующее оборудование в местах повышенного спроса на телеком-услуги, чтобы даже в часы пиковых нагрузок пользовали могли выходить в интернет на комфортной скорости. Только за последние три месяца в Кировской области наши инженеры улучшили покрытие сети и ускорили передачу данных в более чем 100 локациях», – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Комфортные скорости интернета оценят любители шопинга вблизи ТРЦ «Глобус» и Green Haus, в которых вырастет посещаемость в период начала делового сезона и учебного года.

Технические работы улучшили мобильную передачу данных в микрорайоне Солнечный берег, где расположены современные многоэтажные дома с детскими и спортивными площадками. Интернет станет быстрее у жителей в слободе Лосево, около ЖК Green City, а также вблизи корпуса Вятского государственного университета, расположенного на улице Ленина.

Новое качество передачи данных будет заметно вблизи улиц Социалистическая, Блюхера и Карла Маркса, где находятся торговые и производственные объекты, в том числе завод «Вятич» и одноименный музей. Также работы по ускорению мобильного интернета проведены в районе ЖК «Северный» для жильцов многоэтажных домов и частного сектора.