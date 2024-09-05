Каждый пятый россиянин нанимает для ребенка репетитора — «Авито Услуги»

Согласно результатам исследования «Авито Услуг», 16% школьников занимаются с репетиторами: 8% детей делают это регулярно, и 8% — время от времени. Еще 7% родителей планируют обратиться к специалистам в этом году, чтобы подтянуть детей по школьной программе или подготовить к поступлению в вуз. В опросе приняли участие 10 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, по каким предметам россияне чаще всего ищут специалистов, зачем нанимают репетиторов, сколько готовы тратить на их услуги и как выбирают исполнителей.

За последний год (август 2023 г. к августу 2024 г.) спрос на занятия с репетитором онлайн увеличился на 18%, предложение от учителей за тот же период увеличилось на 29%. Больше всего спрос на онлайн-занятия увеличился по информатике (+92%), биологии (+52%) и геометрии (+36%). Среди учителей за год предложение онлайн-занятий больше всего увеличилось в области геометрии (+74%), географии (+46%) и химии (+42%)

Самые популярные предметы для внеклассных уроков — иностранные языки и математика. Их выбирают 46% и 44% респондентов. Треть родителей (30%) нанимают репетиторов по русскому языку. Еще 16% опрошенных считают, что детям нужна дополнительная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Замыкает пятерку самых востребованных предметов для изучения с репетитором — физика. За такие дополнительные занятия платят 11% россиян.

Половина опрошенных (50%) ставят репетиторам задачу повысить успеваемость детей в школе, 41% респондентов хотят, чтобы ребенок получил более глубокие знания по школьным предметам. Треть россиян нанимает специалистов, чтобы школьники чувствовали себя увереннее на уроках и проявляли больше интереса к учебе — об этом рассказали 30% и 27% соответственно. Еще 26% полагают, что для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ детям нужна дополнительная подготовка: работая в классе и занимаясь самостоятельно получить максимальный балл очень сложно.

Почти половина школьников (46%) занимается с репетиторами 3-4 часа в неделю, и еще 41% — 1-2 часа в неделю.

Больше трети родителей готовы тратить на услуги репетиторов до 5 тыс. рублей в месяц (37%), и еще треть от 5 до 10 тыс. рублей в месяц (35%).

От 20 тыс. руб. в месяц услуги репетиторов обходятся 4% россиян. Больше всего среди них жителей Москвы (7%) и Санкт-Петербурга (6%). В среднем по России за дополнительное образование детей родители платят 8 тыс. рублей в месяц.

При необходимости большинство россиян (77%) согласны вкладывать в обучение детей больше: 26% готовы тратить на репетиторов более значительные суммы, и еще 51% имеют возможность незначительно увеличить бюджет на дополнительные занятия.

Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах»: «Согласно официальной шкале трудности предметов, самые сложные для учеников начальных классов — математика и русский язык. Что касается средней школы, труднее всего детям дается иностранный язык. Соответственно, родители чаще всего нанимают репетиторов по этим предметам. Индивидуальные занятия с репетитором помогают детям изучать материал в комфортном темпе и разбирать моменты, которые вызвали затруднения на уроке, лучше усвоить учебный материал, повысить успеваемость и уверенность в своих знаниях. Выбирая репетитора, стоит обращать внимание на опыт специалиста и отзывы заказчиков на платформе. Мнение других клиентов позволяет родителям составить первое впечатление о репетиторе, понять, подойдет ли ребенку его стиль преподавания, сможет ли исполнитель найти общий язык с учеником».