«Магнит» при поддержке Wave Solutions удвоил скорость формирования отчетности электронной коммерции с помощью Optimacros

Подразделение электронной коммерции розничной сети «Магнит» успешно внедрило платформу Optimacros для автоматизации процесса сбора управленческой отчетности. Проект был реализован при поддержке интегратора Wave Solutions, что позволило достичь значительных результатов в короткие сроки. Первые плоды проект принес уже через три месяца после запуска.

Антон Зубов, финансовый директор по электронной коммерции «Магнита»: «Наше подразделение стремительно развивается и успешно конкурирует на рынке. Мы постоянно оцениваем результативность бизнеса на каждом направлении, формате, а также на торговых точках и эффект от взаимодействия с компаниями-партнерами. Благодаря новой системе сбор отчетности ускорился в два раза (по сравнению с используемыми ранее инструментами) с большей детализацией и в различных форматах. Разработанный отчет по мониторингу ежедневной юнит-экономики является особенно полезным инструментом для корректировок в операционной деятельности для целей достижения высоких финансовых результатов направления. Использование ролевой модели создало единое пространство для пользователей без ущерба для безопасности данных. Важной составляющей проекта стала интеграция системы с корпоративным хранилищем, что снизило количество ручного вмешательства и заложило фундамент для масштабирования решения. Рост количества данных и потребности в анализе сформировали требования к платформе и партнеру по внедрению. Optimacros и Wave Solutions соответствуют нашему запросу, предоставляя необходимую гибкость и качество работы».

Антон Минеев, генеральный директор Wave Solutions: «Мы фокусируемся на работе с электронной коммерцией и знаем, что для успешного развития в этой высококонкурентной отрасли крайне важно уметь работать с данными и оперативно реагировать на изменения рынка. Наша цель — выстроить процессы принятия решений на основе отчетности и планирования. Совместно с вендором Optimacros мы готовы решить любую задачу клиента и продолжать сотрудничество с подразделением электронной коммерции «Магнита» для развития системы».

Проект продолжает активно развиваться – на данный момент совместно с командой Wave Solutions ведется работа по масштабированию текущего решения в подразделении, автоматизации смежных задач и процессов, созданию внутреннего центра компетенций.

Wave Solutions: https://wavesolutions.ru/.

Optimacros: https://optimacros.ru/.