CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Малые населенные пункты Дагестана получили новые скорости мобильного интернета

Теперь в горной местности абоненты «МегаФона» пользуются цифровыми сервисами на скорости до 55 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» запустили новые телеком-объекты и модернизировали существующие в Кулинском районе республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скорость мобильного интернета увеличилась на 10% в смартфонах жителей сел Кули и Вихли. Технические специалисты установили объекты инфраструктуры в среднем диапазоне частот, что обеспечило уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Таким образом, удаленный формат работы, дистанционное обучение, обращения в «Госуслугах» и другие повседневные задачи стало решать комфортнее.

Также жители и гости Кулинского района в 2024 г. стали больше времени проводить за просмотром видео. Интерес к таким платформам вырос на 15% год к году. И составил больше четверти от общего трафика. Пик популярности контента пришелся на январь и июль 2024 г. Аналитики связывают это с праздничными и отпускными днями, когда большие семьи собирались вместе за просмотром любимых фильмов.

«По данным специалистов, рост мобильного трафика в селах и малых городах республики растет с каждым месяцем. Так, в Кулинском районе за август пользователи скачали больше 3 ТБ данных. Такие результаты за 31 день сопоставимы со всем летним периодом 2023 г. Мы наблюдаем повышенный спрос на услуги беспроводного интернета в регионе и модернизируем сеть там, где это необходимо», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Новая инфраструктура обеспечила абонентам комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в интернете. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума, что особенно актуально в ветреных горах Дагестана.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

ИТ-система для защиты прав человека и мониторинга соцсетей обойдется властям в полмиллиарда

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

В России разработали «самый компактный в мире» радиопередатчик для пикоспутников

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России хотят ввести электронную идентификацию для продавцов в интернете

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS