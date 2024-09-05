«МегаФон» прокачал сеть в столице донского казачества

Теперь путешественники и жители Новочеркасска пользуются цифровыми сервисами на скорости до 55 Мбит/с. «МегаФон» запустил новые телеком-объекты с поддержкой LTE в местах повышенной нагрузки на сеть в городе Ростовской области. Абоненты уже оценили комфорт в работе с онлайн-ресурсами — год к году дата-трафик здесь вырос почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новочеркасск — историческая столица казачества. Здесь можно увидеть памятники культуры и быта, окунуться в традиции и обряды вольного народа. Самые известные архитектурные строения, которые привлекают туристов — Триумфальные арки, Атаманский дворец, памятник атаману М.И. Платову, а также Вознесенский кафедральный собор — третий по величине православный храм в стране.

Как показывает big data оператора, россияне на 22% стали чаще приезжать в казачью столицу. С увеличением турпотока, растет и потребление трафика в городе. В 2024 г. местные и приезжие потратили на 49% больше ГБ, чем за аналогичный период 2023 г. Чтобы абоненты без задержек загружали привычные цифровые сервисы, инженеры запустили среднечастотные диапазоны LTE, что позволило расширить емкость сети 4G до 35%. Специалисты учли особенности городской застройки и выверили параметры сигнала, чтобы он был стабильным на улице и внутри помещений даже в моменты пиковой нагрузки на сеть.

«Мы ежедневно следим за нагрузкой на действующие объекты связи и улучшаем качество покрытия в тех локациях, где это необходимо. Когда количество абонентов и трафик растет, оперативно модернизируем оборудование или строим дополнительную инфраструктуру. В этом году инженеры провели работы в популярных местах отдыха и в спальных районах Новочеркасска. Изменения на сети отразились на увеличении показателей дата‑трафика. Только за последний месяц пользователи в городе прокачали 133 ТБ — на 45% больше, чем годом ранее. Такого объема хватило бы для скачивания 18 млн казачьих песен», — сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Интерес к культуре и быту Новочеркасска традиционно проявляют москвичи, краснодарцы, петербуржцы, воронежцы и волгоградцы. В 2024 г. из этих регионов приехал каждый второй визитер. А наивысший темп роста интереса (почти в два раза) к казачьей столице и ее достопримечательностям демонстрируют туристы из Хабаровского и Забайкальского краев (увеличение на 45% и 43% соответственно), а также Нижегородской, Костромской и Ивановской областей (42%).