CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Московской области создали цифровую среду для обсуждения технических проектов

В рамках проекта «Цифровая экономика» в Подмосковье запущена платформа «Я – эксперт». Сервис предназначен для проведения научно-технических советов (НТС) с участием сотрудников ведомств и жителей региона. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На платформе “Я – эксперт” создан общий регламент работы с проектами, который упрощает организацию заседаний. Кроме того, единый архив материалов по 50 завершенным ранее проектам и научно-техническим советам позволяет сохранить и передать ценные знания и опыт. Уже сейчас платформа объединяет 130 экспертов», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Научно-технические советы позволяют оценивать эффективность проектов в сфере строительства, благоустройства, ЖКХ и дорог, их соответствие современным требованиям и стандартам, а также потребностям населения. В ходе обсуждений выявляются сильные и слабые стороны проектов, после чего выдаются рекомендации по их улучшению.

На платформе «Я – Эксперт» пользователи могут ознакомиться с материалами технических проектов и завершенных инициатив, посмотреть календарь заседаний и реестр экспертов. Загрузить на платформу проекты и организовать заседание могут сотрудники подмосковных ведомств. Стать экспертом и принять участие в обсуждении инициативы может любой желающий. Для этого необходимо отправить онлайн-заявку.

«Это цифровое решение открывает новые возможности для совместной работы сотрудников ведомств и жителей Подмосковья. Такой формат заседаний помогает наладить конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами и делает процессы прозрачными. С момента запуска платформы в феврале 2024 г. получено уже 420 заключений экспертов», – отметила Надежда Куртяник.

Платформа «Я – Эксперт» разработана ИТ-компанией «Максимум», которая является подведомственным учреждением Мингосуправления Московской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

ИТ-система для защиты прав человека и мониторинга соцсетей обойдется властям в полмиллиарда

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В России разработали «самый компактный в мире» радиопередатчик для пикоспутников

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В России хотят ввести электронную идентификацию для продавцов в интернете

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS