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«VK Видео» первым в России получил поддержку AV1

«VK Видео» и социальные сети «ВКонтакте» и ОК стали первыми российскими сервисами, которые получили поддержку нового видеокодека AV1. Основное преимущество AV1 заключается в его способности передавать видео высокого качества даже при низкой скорости интернета у пользователей.

AV1 уменьшает размеры файлов и обеспечивает более плавное воспроизведение видео, что особенно важно при просмотре контента в 4K и 8K. Внедрение AV1 на 25% снизило нагрузку на серверы VK, что способствует более стабильной работе платформ. Популярные шоу и загружаемые пользователями видео теперь будут кодироваться с использованием этого передового стандарта.

AV1 сжимает видео до трёх раз эффективнее по сравнению с предыдущим кодеком H.264. Благодаря этому ролики в разрешении 4К теперь занимает столько же места, сколько раньше занимали в FullHD, а видео при просмотре загружается быстрее.

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