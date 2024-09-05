«Яндекс Маркет»: в 2024 году продажи смартфонов на маркетплейсах выросли в два раза

«Яндекс Маркет» провел исследование интернет-продаж смартфонов за первое полугодие 2024 г. и сравнил результаты с данными прошлого года. Аналитики маркетплейса изучили изменение спроса и определили, смартфоны каких брендов и с какими характеристиками покупают онлайн. В исследовании использовались аналитические материалы компании GfK Russia и собственная статистика «Маркета».

Оказалось, что в первом полугодии 2024 г. число проданных смартфонов в интернете выросло на 26%, а объем рынка достиг 170 млрд руб. Больше всего продаж в денежном выражении приходится на маркетплейсы — их доля составляет 69% от всего онлайн-рынка. Также маркетплейсы растут быстрее других площадок: в первом полугодии 2024 г. их продажи выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В первом полугодии 2024 г. популярностью у россиян пользовались смартфоны от китайских и американских брендов. На «Яндекс Маркете» в тройку лидеров по количеству проданных смартфонов вошли Apple, Redmi и Samsung. Наибольшую долю в продажах в деньгах на «Маркете» также занимают смартфоны Apple, а следом идут Samsung и Redmi.

Если говорить про весь интернет-рынок, то продажи iPhone растут быстрее всего на «Яндекс Маркете» — по расчетам аналитиков Маркета, в июне 2024 г. каждый третий iPhone в онлайне покупали на площадке этого маркетплейса.

В первом полугодии 2024 г. быстрей всего рос спрос на смартфоны, которые стоят дороже 43 тыс. руб. Количество проданных моделей выросло на 55% относительно аналогичного периода в прошлом году. Больше всего таких моделей в этом году купили в январе и феврале. Медленнее всего растут продажи смартфонов в ценовом сегменте до 8,5 тыс. руб. Несмотря на то, что их покупают чаще, доля, которую они занимают на рынке, снижается.

Самой популярной операционной системой у россиян остается Android. По сравнению с первым полугодием 2023 в этом году спрос на смартфоны с iOS растет быстрее, чем на Android. Если говорить про размер дисплея, чаще всего покупают смартфоны с диагональю от 6,5 до 7 дюймов — в 2024 г. их доля составляет 75% против 56% в первом полугодии 2023 г. Также в 2024 г. более чем в два раза выросло число проданных смартфонов с частотой обновления экрана 90 Гц и 120 Гц относительно аналогичного периода в прошлом. В этом году их доля суммарно составляет 75%, хотя в первом полугодии 2023 она была 46%.

Также растет популярность смартфонов с большим объемом памяти. В первом полугодии 2024 г. более чем в два раза выросло число проданных смартфонов с внутренней памятью от 128 ГБ и более относительно аналогичного периода в прошлом году.