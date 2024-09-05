«Яндекс» оцифровал более 2000 км улиц и магистралей крупных городов юга России

«Яндекс Карты» разработали высокодетализированную карту для навигации по крупным городам юга России: Краснодару, Ростову-на-Дону и Сочи. На обновленной карте дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Это поможет россиянам, которые отправляются в путешествие на автомобиле, сориентироваться в новых для них городах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В приложении на дорогах и магистралях Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи теперь видно более 140 видов разметки — от границ полос движения до парковочных мест. Кроме того, в пути «Карты» показывают рекомендуемую траекторию движения с учетом полос. Это помогает водителям лучше ориентироваться на развязках в незнакомом городе и вовремя перестраиваться перед поворотом или разворотом. Всего в сервисе детальными стали более 2000 км дорог юга России.

Яндекс Яндекс » оцифровал более 2000 км улиц и магистралей крупных городов юга России

Подробные карты городов юга России созданы с помощью технологии репроецирования панорам. Это инструмент, который накладывает панорамы на спутниковые снимки с учетом перспективы. Он позволяет получить актуальное изображение дорог и автоматизировать процесс детализации карты.

Детализированные карты Краснодара, Ростова-на-Дону и Сочи, включая дорогу на Красную Поляну, доступны в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор», в том числе при подключении к Apple CarPlay и Android Auto. Чтобы попробовать новинку, достаточно построить маршрут и поехать по нему.