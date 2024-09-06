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«Авто.ру» открыл частным покупателям бесплатный доступ к отчетам на автомобили, по которым был совершен звонок продавцу

«Авто.ру» стал первым сервисом, в котором каждый пользователь, подбирающий автомобиль, может получить отчет бесплатно на любой заинтересовавший его автомобиль. Отчет становится доступен после звонка продавцу. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

При поиске машины на вторичном рынке, одним из ключевых аспектов является история автомобиля и то, как его эксплуатировали предыдущие владельцы. Пользователям хочется быть уверенными, что в прошлом не происходило повреждений, корректировки пробега или других неприятных событий. По данным опросов «Авто.ру» больше 70% респондентов отмечают, что в отчете содержится важная информация, которая влияет на принятие решения о покупке.

«Авто.ру» стремится к тому, чтобы процесс поиска и выбора автомобиля с пробегом становился более прозрачным, безопасным и удобным. В отчетах аккумулируется информация о машине, которая собирается из собственной базы данных Авто.ру и множества внешних источников: от государственных организаций до сервисных станций и иностранных аукционов. Теперь эти сведения можно будет получить бесплатно. После того, как покупатель отобрал несколько подходящих объявлений, пообщался с продавцом и ему необходимо финально проверить данные об автомобиле, отчеты на все автомобили, по которым был совершен звонок в течение 20 минут становятся бесплатными. В центре уведомлений на «Авто.ру» появится сообщение со ссылкой на полный отчет. Ограничений по количеству отчетов, которые можно получить бесплатно нет.

Таким образом покупатель на этапе поиска машины получает спектр данных, который позволяет отсеять варианты с недостатками, а также аргументировать более выгодные условия сделки. При этом ему не придется тратить дополнительное время на разъезды для осмотра.

В опросе, проведенном на платформе «Взгляд», приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих на территории России и владеющих личным автомобилем.

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