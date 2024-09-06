«Изилогин»: «Кинопоиск» первым в России запустил быструю авторизацию на телевизорах по Wi-Fi

«Кинопоиск» обновил свои приложения для Smart TV, добавив в них возможность быстрого входа без ввода пароля или кода с помощью телевизионного пульта. Теперь, чтобы попасть в свой аккаунт и начать смотреть кино, пользователям онлайн-кинотеатра достаточно несколько раз коснуться экрана мобильного телефона – быстрая авторизация работает через Wi-Fi и получила название «Изилогин» (Easy Login – легкая авторизация). Об этом CNews сообщили представители «Кинопоиска».

Для входа в аккаунт нужно подключиться с телефона к той же Wi-Fi сети, к которой уже подключен телевизор, перейти в профиль и нажать «Подключить "Кинопоиск" на вашем телевизоре». После этого приложение само найдеёт ТВ-устройство, попросит ввести двузначный код на экране мобильного телефона, и вход в профиль на телевизоре произойдет автоматически.

Функция «Изилогин» доступна на всех устройствах Smart TV, работающих на операционной системе Android и на ТВ-устройства от LG. Чтобы пользователи могли легко и быстро войти в свой аккаунт в онлайн-кинотеатре, команда «Кинопоиска» создала новый для российского рынка инструмент, который позволяет телевизору и мобильному приложению находить друг друга в Wi-Fi-сети.

Александр Дунаевский, руководитель «Кинопоиска»: «"Кинопоиск" — сервис больших экранов. В большинстве случаев аудитория смотрит онлайн-кинотеатр именно на телевизоре, а как залогиниться на телевизоре — один из самых частых вопросов в нашей службе поддержки, поэтому мы решили максимально ускорить, облегчить этот процесс и сократить его до нескольких касаний экрана смартфона. Самое классное — когда приезжаешь в отель, подключаешься к Wi-Fi и мгновенно включаешь свой "Кинопоиск" на телевизоре в номере».