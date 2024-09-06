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«МТС Travel» запустил онлайн-путеводители по зарубежным странам

Сервис путешествий «МТС Travel», входящий в цифровую экосистему МТС, начал выпускать цифровые путеводители по зарубежным странам. Онлайн-гиды приходят путешественникам в SMS во время пребывания за границей.

Сейчас туристам доступны онлайн-путеводители от «МТС Travel» по десяти странам, популярным у российских путешественников, — Объединенным Арабским Эмиратам, Таиланду, Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстану, Узбекистану, Индонезии и Кубе. В дальнейшем сервис планирует расширить список направлений.

Помимо информации о достопримечательностях, гиды рассказывают о гастрономических особенностях стран и развлечениях, возможностях для шопинга и о том, на каком транспорте туристам удобно передвигаться по стране. Также в путеводителях представлены подборки с отелями в популярных городах, которые можно забронировать тут же на «МТС Travel».

Абоненты МТС получают SMS с онлайн-гидами спустя пять часов по прибытии в страну — такой временной интервал предусмотрен для того, чтобы путешественники успели добраться до места проживания и комфортно разместиться, прежде чем начать осматривать окрестности. Для абонентов других операторов зарубежные путеводители доступны в онлайн-журнале «МТС Travel».

«Наряду с устойчивым ростом внутреннего туризма, интерес россиян к заграничным поездкам также растет. По данным «МТС Travel», в первом полугодии 2024 г. количество поездок российских туристов за границу увеличилось на 16%. В зарубежных путешествиях роль проверенного и полезного контента даже выше, чем в поездках по стране, поэтому мы решили предложить туристам экспертизу сервиса «МТС Travel». За последние два года мы создали более 100 онлайн-путеводителей по России, которые получили более 1 млн визитов. Такой формат коммуникации не только помогает путешественникам в поездке, но и повышает доверие и лояльность к нашей платформе», — сказала издатель «МТС Travel» Лидия Страхова.

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