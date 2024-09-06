МТС ускорила интернет в Деревне Универсиады и других студенческих общежитиях Казани

МТС провела работы по укреплению сети в местах сосредоточения учебных заведений и студенческих общежитий в столице Татарстана. Модернизация сети охватила территории как самого крупного студенческого кампуса города – Деревни Универсиады, так и остальных общежитий практически в каждом районе Казани. Оператор установил здесь новое оборудование и оптимизировал работу существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в Деревне Универсиады, на территории которой могут проживать до 15 тыс. студентов крупнейшего федерального вуза Татарстана и Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Во время крупных международных мероприятий Деревня Универсиады в том числе используется для размещения их участников и гостей, как, например, было во время проведения Универсиады в 2013 г.

Модернизация сети МТС прошла в местах расположения студенческих общежитий практически в каждом районе Казани. Так, ускоренный интернет заработал в общежитиях Казанского энергетического университета на улице Красносельской в Кировском районе, общежитиях Казанского медицинского университета в Вахитовском, Ново-Савиновском и Советском районах.

В центре технические специалисты оператора провели работы по укреплению сети на улице Товарищеской, где живут аспиранты и студенты Казанского национального исследовательского технологического университета. На улице Калинина было установлено дополнительное оборудование, что позволило повысить стабильность связи и скорость мобильного интернета для обучающихся в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. Также в Вахитовском районе модернизация прошла на территориях общежитий Казанского государственного аграрного университета, Университета управления «ТИСБИ», Казанского государственного института культуры.

На Сибирском тракте в Советском районе интернет разогнали для студентов, живущих в общежитиях Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова и Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.

«Студенты, пожалуй, это самая активная интернет-аудитория. Общение, выбор и покупка товаров и услуг, развлекательный контент, транспортные приложения и навигация – это уже базовый «набор» в смартфоне молодых татарстанцев. Студенты дополняют его инструментами для учебы - пользуются онлайн-библиотеками, просматривают видеозаписи лекций, участвуют в вебинарах, проводят онлайн-презентации. Поэтому и нагрузка на сети операторов в учебных заведениях и общежитиях все время повышается. Прогнозируя такие нагрузки в том числе благодаря аналитике Big Data, мы модернизируем сеть и запускаем при необходимости дополнительное телеком-оборудование, чтобы студенты с комфортом пользовались всеми возможностями цифрового мира», - сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.