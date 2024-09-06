Российский совет по международным делам стал клиентом «Антиплагиата»

Российский совет по международным делам (РСМД) — некоммерческая организация, которая занимается исследованиями и анализом международных отношений и внешней политики России. За 2023 г. совет издал более 30 печатных изданий, опубликовал на портале свыше 1000 экспертных комментариев, статей и других аналитических материалов. Среднемесячная аудитория портала РСМД составляет около 2,5 млн пользователей. Материалы Совета востребованы студентами, исследователями, российскими органами государственной власти, бизнесом, некоммерческими и иными организациями.

Проверка всех публикаций, выпускаемых от лица РСМД, впредь будет проходить через систему «Антиплагиат». В базе системы «Антиплагиат» собрано более 1 млрд источников научных и юридических изданий на разных языках. Кроме этого, проверка на заимствования проходит по открытой интернет коллекции. Об этом CNews сообщили представители «Антиплагиата».

Система также будет анализировать тексты на наличие признаков использования генеративных технологий, проверять заимствования по изображениям, а также переводные заимствования с автоматическим определением языка. При необходимости в системе можно создать внутренний индекс компании и делать проверки по тем материалам, которые уже были написаны от лица или внутри компании.

Юрий Чехович, исполнительный директор компании «Антиплагиат»: «Проверка текстов на неправомерные заимствования важна не только в академической среде. В наше время, когда объем информации стремительно увеличивается, а репутация ценна как никогда, компаниям особенно важно уметь управлять информационным полем. Именно поэтому в последнее время к нам обращаются все больше и больше издательств, коммерческих и государственных компаний. Особенно это стало актуально с повсеместным распространением генеративных сервисов. Наша система позволяет быстро проверить большие массивы информации – подсветить материалы, в которых есть следы искусственной генерации и заимствований из других источников».