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Россияне стали чаще ездить в короткие путешествия по стране — «Яндекс Путешествия»

По данным «Яндекс Путешествий», в 2024 г. россияне стали чаще выбирать короткие поездки продолжительностью от одного до пяти дней. Ведущими зарубежными странами для таких поездок стали Грузия, Абхазия и ОАЭ. При этом популярнее стали и внутренние направления — Кабардино-Балкария, Крым, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Северная Осетия, то есть регионы с горными объектами, что подтверждает тенденцию о том, что россияне чаще выбирают отдых в горах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Рост популярности коротких путешествий объясняется несколькими причинами. Во-первых, «микро-поездки» позволяют путешествовать чаще, без большого ущерба бюджету. Во-вторых, короткие путешествия удобнее планировать, не нарушая рабочий график и семейные планы. Кроме того, современный туризм предлагает массу вариантов для активного отдыха, экскурсий, гастрономических туров и других развлечений, которые можно успеть попробовать за несколько дней. В целом, короткие поездки вне своего региона часто используют еще для «перезагрузки», чтобы увидеть новое и открывать неизведанные места.

Наибольший рост по спросу на отели и апартаменты для коротких поездок в сравнении с прошлым годом показывают Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (рост в 1,5 раза). Другими быстрорастущими макрорегионами стали Сибирский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа (рост в 1,3 раза).

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