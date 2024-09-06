«Циан» запустил благотворительный проект помощи беженцам — «Циан.Добро»

Тысячам жителей Курской области и соседних регионов приходится покидать свои дома и квартиры. Для них остро встает проблема поиска нового жилья. Вместе с партнером проекта — благотворительным фондом помощи беженцам «Дом с маяком» — компания запустила благотворительный проект «Циан.Добро». Циан находит собственников жилья, готовых принять у себя жителей пострадавших регионов, а фонд — тех, кому этот временный приют необходим. Об этом CNews сообщили представители «Циан».

Желающие поучаствовать в программе и поделиться домом с теми, кому нужна помощь, могут сделать это на сайте проекта «Циан.Добро», заполнив заявку. В ней нужно указать адрес, тип жилья и другие необходимые детали. Важно: проект «Циан.Добро» благотворительный и помощь пострадавшим предполагается на безвозмездной основе или за символическую плату.

Все данные являются конфиденциальными и передаются напрямую в фонд, его сотрудники свяжутся с благотворителями для обсуждения деталей, как только подберут подходящую семью среди нуждающихся.

Для тех, кому пришлось покинуть свой регион в связи с последними событиями, также есть опция заполнить анкету на сайте благотворительной организации. Если критерии приема для подопечных совпадут, то фонд свяжется для дальнейшего уточнения деталей.

«Мы в "Циан" не могли оставаться в стороне и очень хотим помочь наладить людям жизнь на новом месте, ведь помощь с поиском дома является нашей основной задачей как сервиса по поиску недвижимости при любых жизненных обстоятельствах. Особенно учитывая то, что мы регулярно общаемся с нашей аудиторией и знаем по исследованиям, что за последние три года 10% собственников недвижимости уже имели опыт сдачи жилья в аренду людям, нуждающимся в помощи. А 25% собственников имели в целом опыт участия в благотворительности за последний год. Это значит, что наша аудитория полностью разделяет наши ценности. И мы очень благодарны нашим партнерам — благотворительному фонду помощи беженцам “Дом с маяком” за поддержку и готовность оперативно подключиться к проекту. Ведь совместными усилиями мы сможем помочь большему количеству нуждающихся и дать возможность обрести новый временный дом», — сказал Дмитрий Григорьев, генеральный директор «Циан».

«Жилье – одна из первостепенных потребностей наших подопечных, которые были вынуждены покинуть родные дома. Многие приезжают целыми семьями и временная крыша над головой – возможность хотя бы ненадолго выдохнуть, прийти в себя после всего, что пришлось пережить, и понять, что делать дальше. Мы очень благодарны "Циан" за сотрудничество в этом направлении. За то, что теперь у нас есть возможность связать неравнодушных людей, готовых предоставить кров, и наших подопечных, которым сейчас крайне необходима такая помощь», — сказала Кира Абраменкова, руководитель службы помощи семьям благотворительного фонда помощи беженцам «Дом с маяком».