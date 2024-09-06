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В августе пользователи провели в «Поиске по видео» «Яндекса» на 20% больше времени, чем в этом же месяце 2023

В последний месяц лета пользователи провели в «Поиске» «Яндекса» по видео на 20% больше времени, чем в августе 2023 г. За весь минувший месяц они суммарно потратили на просмотр контента в сервисе около 500 лет — это эквивалентно продолжительности 37 млн серий «Смешариков» или 4 млн серий «Приключений Электроника». Пользователи стали чаще искать ролики: в августе число поисковых сессий выросло на 25% относительно этого же месяца 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Количество тех, кто с компьютеров пользуется «Поиском по видео», в августе выросло на 20% по сравнению с таким же периодом годом раньше. В случае с мобильными устройствами этот показатель вырос на столько же. Также продолжает расти число пользователей, которые ищут в интернете с помощью «Алисы» в умных устройствах «Яндекса» или на мультимедийной платформе YaOS. Виртуальный ассистент использует« Поиск по видео» и выводит результаты на дисплей телевизора или умной колонки.

Общее число пользователей «Поиска по видео» в августе выросло на 12% относительно такого же периода 2023 г. Аналитики «Яндекса» наблюдают дальнейший рост показателей сервиса, судя по данным за первые дни сентября 2024 г.

Ранее «Яндекс» внедрил в «Поиск по видео» несколько инструментов, чтобы помочь тем, кто сталкивается с трудностями при просмотре роликов в интернете. Так, детектор медленной загрузки определяет контент, загружающийся дольше обычного, и предлагает найти такой же или похожий ролик на других площадках. Пользователи также могут включить на сервисе фильтр, чтобы видеть в результатах поиска ролики только с тех платформ, где нет проблем с загрузкой контента. Еще «Яндекс» дообучил алгоритмы «Поиска по видео», чтобы персонально для каждого пользователя определять платформы с медленной загрузкой роликов. Благодаря этому в результатах поиска сервис индивидуально показывает выше тот контент, который можно посмотреть без проблем.

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