«ДОМ.РФ» провел стратегическую сессию по переходу на ТИМ для застройщиков Татарстана

«ДОМ.РФ» принял участие в стратегической сессии Минстроя России для застройщиков Республики Татарстан. Девелоперам рассказали о переходе отрасли на технологии информационного моделирования (ТИМ) в жилищном строительстве.

С 1 июля 2024 года по закону все новые проекты в многоквартирном строительстве должны возводиться с применением ТИМ, а с 1 января 2025 года и все девелоперские проекты в малоэтажном строительстве. По оценкам ДОМ.РФ, применение технологий информационного моделирования повышает эффективность в стройке, в том числе сокращает бумажный документооборот на 85%, сроки обработки документов на 50%, сокращает ошибки при проектировании на 80%.

«Республика Татарстан сегодня занимает первое место в Приволжском федеральном округе по объемам строительства жилья. По данным портала наш.дом.рф в регионе строится 59 тыс. квартир. Важным инструментом для повышения эффективности и качества стройки могут стать технологии информационного моделирования. Цель института развития ДОМ.РФ и органов власти — способствовать внедрению этих решений в работу застройщиков субъекта и помогать исполнять законодательные нормы по переходу девелоперов на технологии», — подчеркнул руководитель подразделения ТИМ «ДОМ.РФ» Денис Давыдов.

«ДОМ.РФ» на базе собственного Центра компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве создал полный комплекс услуг для компаний, желающих внедрить современные решения в свою работу, в который входят: методология, ПО, интеграция, обучение, сопровождение.

Так, в рамках Единой информационной системы жилищного строительства разработана облачная среда общих данных «Цифровой контроль строительства» (ЦКС), которая помогает застройщикам управлять строительными проектами с применением ТИМ, выполнять требования законодательства по формированию информационной модели объекта капитального строительства и обеспечивать качество её наполнения. ЦКС уже успешно замещает программное обеспечение ушедших из страны иностранных вендоров и внесен в реестр отечественного ПО Минцифры России.

Кроме того, «ДОМ.РФ» создал онлайн-программу обучения об основах технологий информационного моделирования (ТИМ) и их эффективном применении «ТИМ. Базовый уровень», которую прошли уже свыше 10 тыс. специалистов.