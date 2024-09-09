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Негативные отзывы о товарах в интернете чаще оставляют те, кто зарабатывает больше

7 из 10 россиян оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете. Положительные отзывы чаще пишут женщины, а отрицательные — мужчины. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт онлайн-покупок.

7 из 10 россиян, совершающих покупки в интернете, оставляют отзывы о приобретенных товарах и оплаченных услугах: 55% — в основном, в случаях, если удовлетворены покупкой, 15% — если нет. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Женщины пишут отзывы чаще, положительные рекомендации товарам и услугам раздают активнее. Среди мужчин же больше тех, кто на своем опыте предостерегает других от неудачных приобретений.

Граждане в возрасте от 35—44 лет чаще остальных пишут как позитивные, так и разгромные отзывы: «Уметь надо в этой жизни благодарить людей»; «Оставляю и положительные, и реальные отзывы, имею активную позицию по отзывам».

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще они признавались, что скорее напишут отзыв о неудачной покупке, чем об удачной.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 375

Время проведения: 4 августа — 5 сентября 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт покупок в интернете

Размер выборки: 1600 респондентов.

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