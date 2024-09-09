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«Циан» запустил новый раздел с акционными предложениями от застройщиков

На «Циан» появился раздел с акционными предложениями напрямую от застройщиков. Покупатель может получить персональную скидку, изучить скидки на квартиры в конкретных ЖК, скидки на многокомнатные квартиры или на отдельный пул квартир в разных проектах. В разделе представлены эксклюзивные предложения, доступные только для пользователей «Циан».

По данным исследований «Циан», более 80% аудитории положительно относятся к скидкам. Чтобы найти все актуальные предложения от застройщиков на новостройки, классифайд собрал скидки и акции на них и перевез в отдельный раздел на сайт и в приложение «Циан» под названием «Скидки переехали к нам».

С 26 августа по 29 сентября в специальном разделе акций и скидок размещены эксклюзивные предложения, которых нет и не будет на других классифайдах. А самых уникальных предложений нет даже на сайтах самих застройщиков — они представлены исключительно и эксклюзивно на «Циан». В разделе представлены скидки на квартиры, апартаменты, а также на паркинг и кладовки.

Аналитики «Циан» изучили структуру и распределение скидок по стране на основе данных по 441 строящемуся жилому комплексу из 35 регионов России, в которых предлагается около 900 различных акций для покупателей (более трети строящихся ЖК в стране): 53% всех акций предлагают прямые скидки; 28% предлагают особые условия по ипотечным программам — субсидии на весь срок кредита или на несколько первых лет, траншевую ипотеку или снижение первоначального взноса; 15% — это рассрочка платежей на определенный период; 4% акций это различные подарки покупателям квартир в новостройках (парковочные места, кладовые, отделку квартир, мебель и другое).

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