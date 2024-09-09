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В «Фокусе» появился финансовый анализ отчетности крупных акционерных обществ ​

В «Контур.Фокусе» теперь доступна финотчетность акционерных обществ, которые вправе не публиковать сведения на ресурсе ФНС, в отличие от ООО. Информацию собрали вручную с сайтов раскрытия информации. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Данные о финансах части акционерных обществ находятся только на сайтах раскрытия информации в виде сканированных документов. При этом большинство из АО относятся к крупнейшим эмитентам, финансовое состояние которых интересно пользователям «Контур.Фокуса».

«Контур» скачал финотчетность таких компаний за последние годы. Теперь в сервисе более 197 карточек акционерных обществ пополнились сведениями о финансах за 2022 г., а в 123 карточках есть отчетность еще и за 2023 г.

Антон Яковлев, эксперт по экономической безопасности в «Контур.Фокусе»: «Понимание финансового состояния акционерного общества помогает выявлять потенциальные финансовые и операционные риски, что важно как для инвесторов, так и для контрагентов. Включение таких сведений в «Контур.Фокус» упрощает поиск информации о финансах АО. Теперь не нужно изучать сканированные документы на сайте раскрытия информации. Достаточно зайти в карточку компании в «Фокусе» и составить представление о ситуации в бизнесе АО».

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