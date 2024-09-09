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В «Яндекс Картах» появилась новая Троицкая линия метро

Сразу после запуска движения на первом участке Троицкой линии Московского метро новые станции появились в приложении и веб-версии «Яндекс Карт». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь «Карты» строят маршруты с учетом новых станций «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская», включая те маршруты, где сочетаются разные виды транспорта. Например, приложение подскажет, как лучше добраться до работы с учетом новой линии метро и маршрутов наземного общественного транспорта.

Также для удобства у всех станций пронумерованы выходы и доступно ориентировочное расписание поездов. Все это позволяет проще ориентироваться и планировать поездки с учетом новой Троицкой линии.

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