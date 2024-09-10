Абоненты «МегаФона» в пригороде Кызыла получили новое качество LTE-сети

Жителям Вавилинского затона, расположенного в пригороде Кызыла, станет удобнее звонить по технологии VoLTE и пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» установили дополнительное оборудование в микрорайоне, благодаря чему увеличилась производительность телеком-инфраструктуры, расширились емкость и покрытие сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция работает в средних и высоких частотных диапазонах LTE — они одновременно обслуживают гораздо больше пользователей с сохранением высокой скорости передачи данных и обеспечивают оптимальное проникновение сигнала. Мобильный интернет на максимальной скорости до 80 Мбит/с значительно упростит решение рабочих и бытовых задач, позволит более качественно и разнообразно организовать свой досуг, учиться и работать удаленно. Абоненты «МегаФона» могут пользоваться электронными государственными услугами и банковскими приложениями, слушать музыку и делать покупки онлайн, в удобное время оплачивать счета и смотреть фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение, обмениваться файлами за несколько секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, общаться в мессенджерах и соцсетях.

«Растет численность населения, и вместе с ней и потребление онлайн данных. За год объем интернет-трафика, скачанного жителями Вавилинского затона, увеличился на 68%, а количество голосовых вызовов – более чем на половину. Такая динамика требовала расширения телеком-инфраструктуры и повышения качества предоставляемых услуг, так как действующие в микрорайоне базовые станции не справлялись с нагрузкой», - сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Также строительство объектов связи расширило зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Вавилинский затон – территория активной застройки, в состав которого входит частный сектор и несколько садовых товариществ. В перспективе количество постоянных жителей Вавилинского затона увеличится до 30 тыс. человек, многие из которых будут активными интернет-пользователями. В этом году здесь открылась новая современная школа, а в будущем планируется строительство спортивных сооружений, социальных и государственных учреждений. Мы рады, что компания «МегаФон» своевременно развивает свою сеть и вносит вклад в создание доступной цифровой среды как для жителей Кызыла, так и в пригороде», - отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.