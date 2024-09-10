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МТС улучшила связь на въезде в Омск со стороны Черлака

МТС расширила сеть LTE на въезде в Омск в месте пересечения трассы М38 «Черлакский тракт» и автодороги Р254 «Иртыш». В результате проведенных работ скорость LTE выросла в среднем на 25%.

МТС модернизировала сеть в районе автомобильной развязки, соединяющей Омск с рабочим поселком Черлак. Теперь водители и пассажиры автотранспорта могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости мобильного интернета до 100 Мбит/c. Новые возможности доступны не только автомобилистам, но и владельцам дачных участков в СНТ «Маяк-1», которое прилегает к автотрассе.

«Мы регулярно отслеживаем нагрузку на сеть и улучшаем качество связи там, где это необходимо. Наша задача – обеспечить местным жителям, и гостям региона высокий уровень цифрового сервиса, чтобы в любой точке Омской области были всегда доступны госуслуги в электронном виде, онлайн-шопинг и другие цифровые сервисы, без которых уже нельзя представить современную жизнь. Особое внимание уделяем пригороду, так как все больше омичей отдают предпочтение дачной жизни, совмещая ее с удаленной работой и учебой», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Ранее МТС обеспечила доступ к скоростной сети почти в 20 населённых пунктах Омской области, среди которых поселки Чернолучинский и Хвойный Омского района, села Поречье и Ушаково Муромцевского района, села Кайлы и Большая Тава Усть-Ишимского района, а также в ряде других малых населенных пунктах.

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