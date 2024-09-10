«Яндекс» превратит автопарк компаний в такси для сотрудников

«Яндекс Такси» разработал сервис «Управление автопарком» для компаний, чьи сотрудники часто пользуются корпоративным транспортом. Благодаря сервису вызвать машину для деловой поездки по городу или в командировке так же просто, как такси в приложении «Яндекс Go», но на заказ назначается автомобиль из корпоративного автопарка. Сервис помогает оптимизировать внутренние процессы заказа транспорта на предприятии, лучше утилизировать автомобили, сократить их холостой пробег — за счет этого снижается себестоимость одной поездки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы пользоваться сервисом, нужно внести информацию об автомобилях и водителях в личный кабинет компании, как и список сотрудников, которые могут пользоваться автопарком. Для вызова машины им не нужно устанавливать отдельное приложение: в «Яндекс Go» среди прочих тарифов появится новый – «Свой парк» с нулевой стоимостью поездки. Сотрудник может вызвать машину как на ближайшее время, так и к определенному часу, а также выбрать класс автомобиля, если у компании несколько моделей машин.

В момент заказа алгоритмы «Яндекс Такси» начнут искать ближайшую свободную машину или ту, которая скоро завершит предыдущую поездку рядом, а потом предложат самый оптимальный маршрут до места назначения исходя из дорожной ситуации. Это те же алгоритмы, которые работают в «Яндекс Такси» для миллионов водителей и пассажиров.

Руководителям предприятия сервис предоставляет все необходимые отчеты о работе автопарка за любой период – количество поездок и время в пути, фактический километраж, время простоя и холостой пробег автомобилей. Отчеты помогают определить самые загруженные периоды, а также сотрудников, которым служебная машина нужна чаще других, — и учитывать эти факторы, например, при составлении смен водителей. Вносить или убирать корпоративные машины в сервис, корректировать список сотрудников, имеющих доступ к корпоративному автопарку, менять их лимиты по поездкам можно онлайн в личном кабинете компании.

В закрытом тестировании сервиса приняли участие несколько предприятий с 1,5 тыс. корпоративных автомобилей и 6 тыс. сотрудниками-пассажирами в разных городах. За 10 месяцев у участников тестирования в среднем в 1,5 раза увеличилось количество поездок каждой корпоративной машины, а себестоимость одной поездки сократилась на треть.

Стоимость сервиса «Управление автопарком» для компаний будет складываться из платежей за автомобили, которые маршрутизируют алгоритмы «Яндекс Такси», и ежемесячной подписки на облачную платформу для управления доступом сотрудников к автопарку и получению отчетов.