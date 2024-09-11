Аналитика «МТС Travel»: турпоток в Марокко летом вырос на 71%

В сервисе путешествий «МТС Travel» проанализировали поездки россиян в Африку летом. Согласно данным, сильнее всего набрали популярность Марокко и Маврикий – по сравнению с прошлым летним сезоном турпоток в эти страны вырос более чем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

Благодаря существенному росту интереса россиян этим летом Марокко стала третьей по числу визитов страной Африки. Республика Маврикий оказалась на четвертом месте по популярности – динамика поездок в страну составила +67% год к году. Марокко и Маврикий за год обогнали по турпотоку ЮАР и Тунис, которые летом 2023 г. занимали третью и четвертую строчки аналогичного рейтинга.

По данным «МТС Travel», абсолютным лидером спроса на летний отдых в Африке является Египет – летом на страну пришлось подавляющее большинство (90%) поездок россиян на континент. На втором месте остаются востребованные для премиального отдыха Сейшельские острова. Однако их популярность за год снизилась почти в полтора раза (-43%).

В Марокко и на Маврикии сезон длится с мая по октябрь. В это время в странах можно совместить пляжный отдых на берегу океана или моря с туристической программой, серфингом и знакомством с яркой локальной гастрономией. По данным МТС Travel, забронировать отель в Марокко в октябре можно от 2,7 тыс. руб. в сутки на двоих, цены на размещение на Маврикии стартуют от 4,2 тыс. руб. в сутки для пары человек.

В прошлом году Марокко и Маврикий возобновили прямое авиасообщение с Россией, однако наибольшим спросом у туристов пользуются рейсы с пересадками в Турции и Арабских Эмиратах – за счет более низкой стоимости. В том числе, такие варианты перелетов предлагают туроператоры.

Согласно аналитике «МТС Travel», турпоток в Африку в целом составил 5% от всех поездок россиян за границу летом. Средняя продолжительность путешествия по африканским странам составила 10 дней.

Половину всех поездок летом в Африку совершили жители пяти регионов: Москвы (22%), Московской области (14%), Санкт-Петербурга (7%), а также республик Татарстан (7%) и Башкортостан (5%).