Каждый второй первоклассник записался в школу с «Госуслугами»

Минцифры сообщило о том, что в 2024 г. на «Госуслугах» подали 1 млн заявлений в первый класс. Родители могли направлять заявки сразу в несколько школ. Всего были зачислены 780 тыс. детей — это каждый второй первоклассник в стране.

Приёмная кампания в школах проходила в 2 этапа. С 1 апреля по 30 июня принимали заявления в школы по месту прописки и от тех, у кого есть льготы. С 6 июля по 5 сентября — в любые, если там оставались места.

Сколько детей зачислили: в первую волну — почти 600 тыс.; во вторую волну — 181 тыс.

В каких регионах чаще всего пользовались «Госуслугами»: Санкт-Петербург, Свердловская область, Пермский край, Челябинская область, Республика Татарстан.

Запись в первый класс доступна во всех регионах, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут подать заявление в школу на региональных порталах.

Сервис реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».