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«МегаФон» подключил к мобильной сети более 30 воронежских поселений

Для жителей 36 небольших населенных пунктов Воронежской области оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE). Свыше 11 тыс. сельчан получили доступ к быстрой передаче данных в смартфонах и качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Звонки в сети 4G отличаются от обычных тем, что обеспечивают мгновенное соединение и чистый звук. Скорость передачи данных в смартфонах абонентов достигает 50 Мбит/с. Этого достаточно для получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в высоком качестве, общения в соцсетях и мессенджерах, обращения к порталу «Госуслуги».

Работы по обеспечению связью сельского населения были проведены в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в 17 районах Воронежской области. В программу вошли населенные пункты, в которых в основном проживает от 200 до 500 человек. Активация среднечастотного диапазона обеспечит жителям стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы с комфортом скачивать информацию даже в часы наибольшей загрузки.

«Благодаря проведенным техническим мероприятиям воронежцы в небольших населенных пунктах получили устойчивый доступ к сети четвертого поколения и современным телеком-услугам. Существенный объем работ был реализован в Подгоренском и Семилукском районах, где сотни жителей, проживающих в хуторах и поселениях, смогут с комфортом общаться в мессенджерах, следить за новостями, получать электронные государственные услуги», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

Список населенных пунктов, где заработала сеть «МегаФона»: Аннинский район (п. Красный Лог, с. Студеное), Верхнехавский район (с. Малая Приваловка, с. Плясоватка), Воробьевский район (хутор Гринев), Калачеевский район (с. Попасное, хутор Хвощеватое), Кантемировский район (с. Рудаевка), Лискинский район (хутор Дивногорье), Новоусманский район (с. Крыловка), Новохоперский район (с. Подосиновка), Острогожский район (с. Болдыревка), Панинский район (с. Верхняя Катуховка), Подгоренский район (хутор Большой Скорорыб, хутор Большая Хвощеватка, хутор Морозовка, хутор Даньковский, п. Терновое, с. Лыково, п. Пробуждение, с. Кулешовка, с. Юдино), Рамонский район (с. Горожанка, с. Гремячье, с. Лебяжье), Россошанский район (хутор Копанки, хутор Новопостояловка), Семилукский район (с. Стадница, с. Перекоповка, с. Кондрашовка, п. совхоза «Раздолье»), Таловский район (п. Терехово, с. Вязовка), Хохольский район (с. Борщево, с. Дмитриевка), Эртильский район (п. Марьевка).

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