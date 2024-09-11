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МТС расширила сеть LTE в абрикосовой столице Дагестана

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть сотовой связи в селе Чирката Гумбетовского района. Технические специалисты расширили покрытие LTE и увеличили скорость передачи данных как в самом населенном пункте, так и на территории туристических, природных и исторических достопримечательностей, расположенных рядом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленный мобильный интернет смогут оценить более двух тыс. жителей населенного пункта. Абоненты смогут использовать связь как для личных целей, образования и развлечений, так и для ведения своего бизнеса и развития села. В селении Чирката работает несколько гостиниц и гостевых домов, более уверенный сигнал мобильного интернета поможет подтверждать брони гостей онлайн и консультировать туристов о поездке.

Село Чирката расположено на берегу Андийского Койсу, рядом с мемориальным комплексом крепость Ахульго. Эти места популярны у туристов, вызывают интерес, как исторические факты, связанные с крепостью, так и местная природа - село Чирката часто называют абрикосовой столицей Дагестана. В нескольких километрах от села сливаются реки Андийское и Аварское Койсу и берет свое начало знаменитый Сулакский каньон. Теперь во время туров в эти места гости Дагестана дольше будут оставаться на связи и смогут делиться впечатлениями от поездки, практически не отходя от достопримечательностей.

«Мы продолжаем расширять нашу сеть в туристических местах. К этому турсезону мы первыми запустили связь на Чиркейском водохранилище, расширили покрытие на Каспийском побережье в местах пляжного отдыха и еще в десятках популярных мест. Скоро сможем порадовать наших абонентов запуском связи еще в нескольких интересных локациях», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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