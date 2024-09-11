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SpaceWeb подключил к партнёрской программе самозанятых

Хостинг-провайдер SpaceWeb открыл хостинговую партнёрскую программу для самозанятых. За первые два месяца доля самозанятых в программе составила 20%.

Обновление в партнёрской программе SpaceWeb позволит самозанятым получать доход на рынке веб-разработки. Теперь веб-мастера и любые другие пользователи, имеющие статус самозанятого, смогут заработать до 48% от стоимости услуг хостинга.

Ежемесячный процент вознаграждения начисляется партнёру за пользование привлечённым клиентом определенных услуг хостинга. При этом самому партнёру не обязательно быть активным пользователем хостинговых услуг, достаточно лишь получить партнёрский статус.

«Теперь наша обновлённая партнёрка очень удобна и для самозанятых. Кроме моментального вывода средств и возможности заключения партнёрства без бумажных носителей, они смогут легко привлекать клиентов с помощью сайта, промокода или реферальных ссылок», — отметил Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

Хостинг-провайдер SpaceWeb запустил партнёрскую программу в 2015 г. Для категории самозанятых хостер удерживает только 6% налоговых отчислений, в то время как остальные физлица выводят средства с налогом 13%. Зарегистрироваться в партнёрской программе SpaceWeb может любой желающий.

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