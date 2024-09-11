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«T1 Облако» расширяет возможности клиентов при работе с потоковыми данными

«T1 Облако» предоставил клиентам доступ к платформенным сервисам (PaaS, Platform as a Service) на основе Kafka и RabbitMQ. Они повышают надежность приложений благодаря возможности реализации асинхронного и защищенного обмена сообщений между компонентами системы. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Т1».

Сервисы на базе популярных брокеров доставки и обработки сообщений с открытым исходным кодом запущены в «T1 Облако» по модели Managed Services (управляемые сервисы), и применяются для обеспечения непрерывного и высокоскоростного обмена информацией в реальном времени. Они предоставляются по модели Pay-as-you-go c гарантированным уровнем SLA, расширенным обслуживанием и технической поддержкой от специалистов облачного провайдера.

Managed Services for Kafka и RabbitMQ – это инструменты для доставки, хранения и обмена сообщениями. Клиенты из различных отраслей и любого масштаба смогут применять их для решения собственных бизнес-задач. Выбор между этими двумя сервисами зависит от конкретных целей и требований проекта.

Благодаря возможности автоматического развертывания в высокопроизводительной и отказоустойчивой инфраструктуре «T1 Облако» компании могут начать работу с управляемыми брокерами сообщений Kafka и RabbitMQ. Динамическое масштабирование ресурсов позволяет клиентам облачного провайдера управлять количеством используемых брокеров и вычислительными мощностями, оптимизируя при этом затраты на установку дополнительного оборудования и его обслуживание.

«Объем данных, используемых компаниями, растет экспоненциально. Вместе с этим у бизнеса возрастает необходимость в производительных и масштабируемых вычислительных ресурсах, чтобы обеспечить быструю, надежную обработку и передачу информации. Облачные управляемые сервисы на базе Kafka и Rabbit MQ предоставляют все необходимые инструменты для закрытия всех этих потребностей», — отметил Андрей Никитин, директор по продуктам «T1 Облако».

«T1 Облако» создано с учетом комплексного подхода к обеспечению безопасности, что обеспечивает размещение, хранение и работу с любыми типами и объемами данных. Облачная инфраструктура провайдера аттестована в соответствии с требованиями №152-ФЗ, №187-ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защиты.

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