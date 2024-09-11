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В четыре раза увеличился приток иностранных приложений в RuStore

Запрос иностранных разработчиков на публикацию приложений в RuStore в 2024 г. по сравнению с 2024 г. вырос в четыре раза. Ежемесячно паблишеры загружают более 400 новых приложений. Об этом сообщил Дмитрий Панкрушев, руководитель RuStore.

«Наполнение каталога иностранными тайтлами — важный вектор развития RuStore. Мы стараемся оптимизировать процесс публикации для зарубежных студий. Например, сократили время онбординга нерезидентов в два раза, упростив процесс регистрации. Также модерация приложений занимает до 30 минут», — сказал Дмитрий Панкрушев, руководитель RuStore.

Большинство иностранных разработчиков в RuStore из Китая и стран СНГ. Недавно в магазине приложений появились первые приложения из Японии, Южной Кореи и Марокко.

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